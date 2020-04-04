В Москве разрешили оказывать услуги по медлицензии

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Салоны красоты, имеющие медицинскую лицензию на свою деятельность, смогут продолжить работу во время введённого режима повышенной готовности. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что работа салонов индустрии красоты приостановлена, за исключением услуг, предоставляемых дистанционно, в том числе с условием доставки. Кроме того, такие организации могут оказывать услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, столичные предприятия обрабатывающей промышленности могут продолжить свою работу.