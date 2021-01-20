В Москве от коронавируса привились более 220 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/dcaf62a4-5bc9-11eb-b16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столице прививку от COVID-19 сделали уже более 220 тысяч человек, а темпы вакцинации «значительно увеличились». Об этом рассказал мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Надёжную защиту от вируса уже получили свыше 220 тысяч москвичей. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2–4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря, — отметил Собянин.

В больницы также попадают гораздо меньше пациентов с COVID-19 — 1,2–1,3 тысячи человек в день против 1,5–1,8 тысячи.

В связи с этим мэр принял решение смягчить с 22 января ряд ограничений. Так, студенты колледжей смогут посещать занятия, откроются детские развлекательные центры, спортивные школы и учреждения культуры. Кинотеатры, театры и концертные залы смогут работать при заполняемости 50% от вместимости помещений.

Дома пока останутся студенты и ряд сотрудников, так как работодателям пока не отменили требование о сокращении приходящих в офисы на 30%.

В России число выздоровевших от коронавируса за сутки достигло 26 902 человек. Накануне этот показатель составлял 25 290. В этот же период от COVID-19 скончались 612 жителей российских регионов. Всего с начала пандемии эта инфекция унесла жизни 67 832 россиян, сообщал NEWS.ru.