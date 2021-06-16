Власти Москвы объявили о штрафах за провал вакцинации

https://static.news.ru/photo/7d98f062-cead-11eb-9e07-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Невыполнение требования о вакцинации сотрудников может обернуться для работодателя штрафом от 30 до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главконтроля Евгения Данчикова.

За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрено привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда, — цитирует его агентство.

Данчиков добавил, что для индивидуальных предпринимателей штраф может составить 30–50 тысяч рублей, для юридических лиц — 100–300 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью либо повторного нарушения должностное лицо могут оштрафовать на 300–500 тысяч рублей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя — на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей либо приостановить работу компании на срок до 90 суток.

При этом в столичном департаменте информационных технологий сообщили, что сервис для предоставления данных о вакцинации работников в Москве станет доступен на сайте мэра и правительства столицы с 1 июля. Кроме того, с 1 по 15 июля организациям и индивидуальным предпринимателям нужно будет предоставить в электронном виде все необходимые сведения через личный кабинет или иным способом.

Ранее бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил, что если сплошная вакцинация от коронавируса станет альтернативой ограничениям в работе, то предпринимательское сообщество её поддержит.