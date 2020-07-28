В Московской мэрии оценили последствия коронавируса для зарплат москвичей

https://static.news.ru/photo/ee9b921e-d0ee-11ea-af69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о влиянии пандемии коронавируса на занятость и зарплаты в городе. По его словам, в столице удалось избежать массовых увольнений и сокращений зарплат.

Такие выводы он сделал из поступающих в бюджет налогов, передаёт «Москва 24».

Если говорить про НДФЛ, то мы видим сокращение динамики от поступления налога. Но в целом, если брать июнь, оно восстановилось не просто до уровня прошлого года, но и показало положительную динамику по приросту, — подчеркнул чиновник.

Поступление НДФЛ снизилось на 15%, при этом база по зарплатам сократилась несущественно. Он уверен, что работодатели адекватно отреагировали на пандемию и не проводили массовых увольнений.

При этом в мегаполисе значительно упали поступления налога на прибыль: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года он сократился на 15–17%.

Также он отметил низкий уровень безработицы в Москве (примерно 2,6%) и рост объёма онлайн-продаж в 3,5 раза.

Как писал NEWS.ru ранее, исследователи ВЦИОМа выяснили, что 43% россиян постоянно или время от времени не хватает денег до получения зарплаты. Отмечается, что каждый десятый россиянин всегда испытывает нехватку средств перед получкой. В свою очередь 33% опрошенных сталкиваются с подобными трудностями периодически.