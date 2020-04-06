Регионы

В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

14:10, 06 апреля 2020
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Трое пострадавших в результате взрыва бытового газа в городе Орехово-Зуево остаются в больницах. Состояние двоих оценивается как стабильно тяжёлое.

Об этом РИА новости рассказали в Минздраве Подмосковья. В ведомстве добавили, что в настоящее время эти пациенты переведены в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. Владимирского (МОНИКИ). Им оказывается вся необходимая помощь.

Состояние третьей пациентки — удовлетворительное. Она проходит лечение в местной больнице.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево произошёл 4 апреля. В результате погибли три человека и ещё 10 пострадали.

Как писал NEWS.ru, первоначально были госпитализированы четыре человека, включая одного ребёнка. Остальным пострадавшим медпомощь была оказана амбулаторно.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях