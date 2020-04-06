В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа

Трое пострадавших в результате взрыва бытового газа в городе Орехово-Зуево остаются в больницах. Состояние двоих оценивается как стабильно тяжёлое.
Об этом РИА новости
Состояние третьей пациентки — удовлетворительное. Она проходит лечение в местной больнице.
Взрыв в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево произошёл 4 апреля. В результате погибли три человека и ещё 10 пострадали.
Как писал NEWS.ru, первоначально были госпитализированы четыре человека, включая одного ребёнка. Остальным пострадавшим медпомощь была оказана амбулаторно.
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