В микрорайоне Екатеринбурга ввели режим ЧС из-за тлеющих торфяников

В Екатеринбурге на территории микрорайона Солнечный введён режим чрезвычайной ситуации из-за тления торфяников. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте городской администрации.

Ввести с 15 октября 2021 года режим чрезвычайной ситуации на территории микрорайона Солнечного Чкаловского района города Екатеринбурга в связи с ландшафтным пожаром (тлением торфа) на участке, расположенном в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, — гласит документ.

14 октября от жителей Екатеринбурга начали поступать жалобы на нулевую видимость и на усиливающийся запах гари, возникший из-за тлеющего торфяника. Превышения экологических норм были выявлены специалистами в четырёх районах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье. 15 октября дымка в отдельных районах города сохранилась.

В настоящее время МЧС наращивает группировку по тушению пожаров. В работах задействованы 130 человек и 33 единицы специальной техники.

Ранее стало известно, что Екатеринбург окутан смогом из-за тлеющего на большой глубине торфяника, из-за чего жителям города стало тяжело дышать. Помимо проблем с воздухом, по словам жителей города, на улицах ухудшилась видимость. Дыма много, и он движется в сторону города. Людей попросили закрыть окна, делать влажную уборку в квартирах и меньше гулять.