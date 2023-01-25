В ЛНР заявили, что украинских беженцев депортируют с Запада для призыва Подполковник Марочко: украинских беженцев с Запада будут депортировать для призыва в ВСУ

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что жителей Украины, уехавших в западные страны после начала спецоперации, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. Власти Украины уже работают в этом направлении, рассказал военный эксперт в интервью URA.RU.

По линии Министерства иностранных дел уже есть запросы в ряд государств, чтобы они подавали данные украинских граждан, которые подлежат мобилизации. То есть эта работа уже ведется, и я думаю, их будут депортировать в ближайшее время. Отлавливать в западных странах, чтобы вернуть их на Украину для прохождения службы, — отметил отставной подполковник.

Он добавил, что юридически Киев имеет право мобилизовать граждан, уехавших в другие страны. Соответствующие законы приняты, юридических проволочек не будет, уверен Марочко.

Ранее венгерское издание Pesti Srácok сообщило, что Украина организовала в Закарпатье самую масштабную мобилизацию с начала конфликта из-за больших потерь под Соледаром в Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригаде. По данным издания, украинские военные и полиция раздают повестки по всему региону. Задачей мобилизации в удаленной от линии соприкосновения Закарпатской области ставится призыв 10 тысяч человек.