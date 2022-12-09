В ЛНР заявили, что иностранные наемники отказываются ехать в Артемовск Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что иностранные наемники отказываются ехать в Артемовск

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иностранные наемники, служащие в рядах Вооруженных сил Украины, отказываются ехать в Артемовск из-за сложной ситуации в регионе, заявил в беседе с РИА Новости офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, иностранцы начали придумывать разные предлоги, лишь бы не отправиться в Артемовск.

Ввиду очень сложной ситуации для вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Артемовск иностранные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район, — рассказал он.

Ранее Марочко заявлял, что каждый день Вооруженные силы Украины стараются компенсировать потери на Артемовском направлении, перебрасывая туда от 360 до 500 человек. По его словам, ежедневно отмечается прибытие ротно-тактических и батальонно-тактических групп.

Как утверждает офицер, в рядах ВСУ многие новобранцы не обладают достаточно высоким уровнем подготовки. В то же время он отметил, что опытных бойцов украинской стороне не хватает. В частности, речь идет о прошедших подготовку в странах НАТО солдатах, уточнил Марочко.