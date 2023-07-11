В ЛНР рассказали о переброске подкрепления ВСУ под Красный Лиман Марочко заявил о переброске Киевом подкрепления под Красный Лиман

Фото: МО Украины

Киев перебрасывает подкрепления под Красный Лиман, рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, бронетехнику и личный состав отправляют в основном из Константиновки.

Он уточнил, что основные силы ВУС Киев сосредотачивает в районах Белогоровки, Торского и Ямполя. По словам Марочко, под Красный Лиман подошли отряды из Житомирской и Черниговской областей Украины.

Ранее Марочко сообщил, что в рядах Вооруженных сил Украины стремительно растет количество женщин. На текущий момент их доля составляет порядка 30% от общего числа военнослужащих. Марочко уточнил, что рост числа женщин-военнослужащих в подразделениях ВСУ наблюдается на линии боевого соприкосновения в зоне ответственности Южной группировки войск ВС РФ. Среди них есть и рядовые, и офицеры.

4 июля стало известно, что боевые самолеты Су-34 успешно атаковали три локации и один опорный пункт украинских вооруженных сил в районе Красного Лимана. Кроме того, штурмовая авиация ВКС нанесла удары по районам, где были сконцентрированы войска и огневая мощь ВСУ.