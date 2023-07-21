В ЛНР рассказали, какой ценой ВСУ штурмуют Артемовск Марочко: ВСУ скрывают масштабы потерь при попытках штурмовать Артемовск

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Командование ВСУ запретило подчиненным передавать данные о гибели солдат во время атак в районе Артемовска, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своем Telegram-канале он уточнил, что это одна из мер, призванных скрыть огромные потери украинских войск на севере Донецкой Народной Республики.

Для продолжения наступательных действий, командному составу на местах запретили передавать данные о гибели военнослужащих в военкоматы для оповещения родственников. Также эвакуационные группы «Груз 200» работают таким образом, чтобы личный состав на передовой, не знал общее количество безвозвратных потерь, — рассказал Марочко.

Военкор Александр Сладков ранее сообщал, что ВСУ начали минировать подходы к своим позициям на участке Васильевка — Липовое около Соледара. По его словам, украинские военные боятся наступления ВС РФ. Сейчас противник несет потери из-за работы российской артиллерии.

При этом ВСУ осуществляют атаки малыми группами по 20 человек при поддержке до пяти единиц военной техники. Они также активно применяют беспилотники, что позволяет сделать вывод об имеющемся запасе боеприпасов и готовности атаковать объекты Вооруженных сил России, отметил он.