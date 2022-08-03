В лесу Вологодской области нашли пропавшего трехлетнего мальчика Пропавшего в Вологодской области трехлетнего мальчика нашли живым в лесополосе

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Великоустюгском районе Вологодской области обнаружили живым пропавшего накануне трехлетнего мальчика Егора, говорится на сайте регионального СУ СК России. Ребенка нашли в лесу приблизительно в семи километрах от деревни Морозовицы, в которой он проживает. К мальчику направили медиков.

По предварительной информации, у ребенка общее переохлаждение, он госпитализирован в районную больницу. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Егор пропал 1 августа в районе 17 часов. В последний раз камеры видеонаблюдения засекли ребенка, гуляющего с двумя собаками. Следователи возбудили уголовное дело и организовали розыскные мероприятия. Для поиска пропавшего были привлечены силы МВД, МЧС, а также общественность и волонтеры, применялась спецтехника.

Ранее в Тюмени также пропали трехлетняя девочка и ее 10-летний брат. Саманта и Арсений Трофимовы вышли из дома в СНТ «Малинка» и не вернулись. В настоящее время о местонахождении детей ничего неизвестно. Сообщается, что у них темно-русые волосы и карие глаза.