В Ленобласти женщина убила мужа и порезала сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Гатчинского района Ленинградской области убила мужа и едва не расправилась с 15-летним сыном, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Как отмечается, подросток утром 13 сентября сам вызвал полицию. Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Родственники убитого считают, что причиной произошедшего стало осеннее обострение.

Утром в полицию Гатчинского района позвонил 15-летний подросток. По его словам, мать убила своего 52-летнего мужа и напала на него. Парень получил ножевое ранение. В квартире также находился 7-летний братик, который, к счастью, не пострадал, —говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, классный руководитель мальчика называет семью хорошей, женщина состояла в родительском комитете, дети учились прилежно и следили за собой.

Отмечается, что незадолго до трагедии родительница позвонила учительнице и рассказала о своем «волнительном состоянии».

Ранее в Гатчине мужчина убил пассажира автобуса из-за сделанного замечания. Он слушал музыку в автобусе без наушников, один из пассажиров указал ему на высокую громкость. Тот набросился на него с кулаками. Обоих пассажиров высадили из автобуса, после чего драка продолжилась на улице, пострадавший скончался на месте.