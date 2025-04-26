В Ленинградской области произошло массовое ДТП На трассе Санкт-Петербург — Псков столкнулись более 10 автомобилей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На участке трассы Санкт-Петербург — Псков неподалеку от Гатчины столкнулись более 10 легковых автомобилей, передает ТАСС. Сведениями о пострадавших агентство не располагает.

Инцидент произошел около полуночи 26 апреля. Предварительно, причиной столкновения стала гололедица.

По информации портала «78.ru», в результате столкновения на Киевском шоссе в Гатчине пострадали три человека. Все они госпитализированы. На месте работают экстренные службы. Причиной столкновения может быть несоблюдение водителями при движении дистанции.

Ранее на трассе А-310 в Челябинской области произошло столкновение грузовика и мотоцикла. В результате погиб водитель двухколесного транспортного средства. По данным СМИ, мотоцикл влетел в фуру на большой скорости.

В Емельяновском районе Красноярского края 17-летний подросток устроил смертельное ДТП, в результате которого погибла 16-летняя девочка. Трагедия произошла ночью. Подросток сидел за рулем Lada Priora и совершил наезд на бетонное ограждение. После этого автомобиль слетел с проезжей части в кювет. Оба несовершеннолетних не пристегнули ремни безопасности.