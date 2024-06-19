Участник СВО расправился с девочкой: где нашли труп, что рассказал душегуб

Фото: t.me/sledcom_press*

В Кемеровской области задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки. Школьницу искали сотни человек, пока не нашли труп в колодце у заброшенного здания. Telegram-канала «Осторожно, новости» пишет, что подозреваемый в убийстве освободился из мест лишения свободы для участия в СВО. NEWS.ru рассказывает все известные к этому часу подробности о громком убийстве на севере страны.

На поиски вышли сто человек

12-летняя Карина пропала 18 июня в городе Топки Кемеровской области. В тот же день родители с помощью правоохранителей и волонтеров начали поиски. В операции приняли участие около сотни правоохранителей и волонтеров.

«Приметы: на вид 12 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы ниже плеч, окрашены в темно-красный цвет. Была одета: широкие спортивные брюки с накладными карманами светло-коричневого цвета, удлиненная футболка с короткими рукавами белого цвета с принтом на груди розового цвета, белые кроссовки. При себе имела тканевую сумочку с мобильным телефоном», — говорилось в поисковой ориентировке.

Нашли тело в колодце

Последний раз школьница попала на камеры в местном супермаркете. Вечером 18 июня отряд «ЛизаАлерт» в Кузбассе опубликовал оповещение, что девочка погибла.

«Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — написала администрация паблика отряда в соцсети «ВКонтакте».

Утром 19 июня в полиции подтвердили, что тело с признаками насильственной смерти обнаружили в колодце неподалеку от заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью. Позже появилось видео с места, где был спрятан труп несовершеннолетней.

Ранее судимый за убийство

Пресс-служба СК РФ по Кемеровской области рассказала о задержании 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Известно, что это местный житель. Ранее он уже был судим за убийство.

«В настоящее время установлен мужчина, причастный к совершению преступления, он доставляется к следователю СК для производства следственных и иных процессуальных действий, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в Следкоме.

Telegram-канала «Осторожно, новости» пишет, что подозреваемый в убийстве освободился из мест лишения свободы для участия в СВО и был помилован. Он состоял в отряже «Шторм Z». В начале года он был освобожден из плена.

По данным «Осторожно, новости», первое преступление подозреваемый совершил еще в 1991 году, с тех пор перебивался мелкими заработками и регулярно привлекался к ответственности. Пять лет назад его приговорили к 13,5 года колонии за убийство пожилой женщины. Во время бытового конфликта Андрей ударил ее ведром по голове, а затем задушил тесьмой. Тело он попытался закопать в землю.

Уголовное дело дошло до главы СКР Александра Бастрыкина. Он потребовал предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах произошедшего. Для помощи в расследовании преступления направлены сотрудники из областного полицейского главка.

«Раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами»

Подозреваемый рассказал, как расправился с девочкой

«Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец, — рассказал полиции задержанный по подозрению в жуткой расправе над школьницей», — передает рассказ подозреваемого KP.RU.

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