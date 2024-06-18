«Искали всем городом»: раскрыты подробности убийства подростка в Улан-Удэ Учительница: подозреваемого в убийстве подростка в Улан-Удэ искали всем городом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчину, подозреваемого в убийстве подростка в Улан-Удэ, искали всем городом, рассказала NEWS.ru учительница погибшего. Собеседница издания уточнила, что нападавшего задержали местные ребята после того, как в чатах района появились его фотографии. По словам женщины, с подозреваемым был еще один мужчина, его сейчас не могут найти даже правоохранители.

Подозреваемого задержали местные ребята после того, как в чатах районных разлетелась его фотография, а не полиция. Его искали всем городом. Знаю, что с подозреваемым был еще второй мужчина, его сейчас даже полиция найти не может, — уточнила учительница.

Собеседница издания отметила, что для нее непонятно, почему никто не помог подростку. Как подчеркнула учительница, мальчик пытался привлечь внимание водителей и поймать машину, но никто не отреагировал.

Мне непонятно, почему никто не остановился и не помог человеку. Он, когда убегал, пытался поймать машину, просил о помощи, — высказалась женщина.

Преступление произошло в Улан-Удэ в ночь на 17 июня. 29-летний местный житель принял 17-летнего соседа своей возлюбленной за ее любовника и убил его на остановке общественного транспорта. Он ударил подростка электрошокером и добил ножом. Погоня мужчины за школьником попала на камеры внешнего видеонаблюдения.