Ревнивец по ошибке убил несовершеннолетнего соседа возлюбленной В Бурятии мужчина принял подростка за любовника возлюбленной и убил его

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Улан-Удэ 29-летний местный житель принял 17-летнего соседа своей возлюбленной за ее любовника и убил его на остановке общественного транспорта, передает пресс-служба управления Следственного комитета. Погоня мужчины за подростком попала на камеры внешнего видеонаблюдения.

В ночь на 17 июня мужчина приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Подозреваемый заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. В действительности подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу, — сообщили в Следкоме.

Уточняется, что во время погони молодой человек пытался привлечь внимание водителей попутных автомобилей, но никто не отреагировал. Злоумышленник догнал юношу на остановке общественного транспорта «Лесобаза» на улице Волочаевской. Он ударил подростка электрошокером и добил ножом.

Подозреваемого задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления. Сейчас он заключен под стражу.

Ранее в ночь на 7 июня в Лобне убили активиста движения «Зов народа» Антона Еговцева. Предполагаемый убийца общественника — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Он был влюблен в жену общественного активиста и преследовал семейство с марта.