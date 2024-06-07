Ревнивец оставил сердце на месте убийства: самые громкие ЧП за сутки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Лобне убит активист движения «Зов народа», в Москве убийца пенсионера в парке Кусково сам явился в полицию, в Театре Наций сообщили о гибели артистки — эти новости наиболее заметны в сводке происшествий 7 июня. NEWS.ru сообщает подробности этих событий.

Активиста-традиционалиста зарезали в Москве

В ночь на 7 июня в Лобне убили активиста движения «Зов народа» Антона Еговцева. Предполагаемый убийца общественника — 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Он был влюблен в жену общественного активиста и преследовал семейство с марта.

Известно, что Матвеев приехал к дому Еговцева на своей иномарке Hyundai Creta. Вечером он встретил супругу Еговцева у подъезда и начал угрожать ей. Та успела сбежать от злоумышленника и позвонила в полицию, но полицейские не смогли ничего предпринять против сталкера.

Позже Матвеев попал в подъезд, представившись консьержке курьером. Он закрасил дверной глазок и выключил в квартире электричество, чтобы выманить семейство из жилья. Когда общественник вышел из квартиры, убийца нанес ему восемь ударов ножом.

При этом активист оказал сопротивление. Из подъезда Матвеев вышел, держась за предплечье, которое поранил ножом Еговцев.

Фото: vk.com/id343626790 Антон Еговцев

Активист скончался на месте от кровопотери, а нападавшего доставили в реанимацию. На месте убийства очевидцы обнаружили нарисованное кровью сердце.

В последнее время активист призывал штрафовать блогера Анастасию Ивлееву за курение в кадре, а также требовал зарегулировать рынок ММА-зрелищ.

Убивший пенсионера на глазах у внучек мужчина сдался полиции

В Москве подозреваемый в убийстве пенсионера в Кусковском лесопарке сам явился в отделение полиции. 64-летний мужчина признался, что именно он 4 июня устроил поножовщину. Ему должны избрать меру пресечения.

«Задержан подозреваемый в совершении убийства на территории Кусковского лесопарка. Следователями столичного СК фигурант задержан. Им оказался местный житель 1960 года рождения», — сообщили в столичном управлении Следственного комитета.

Ранее правоохранители изъяли записи видеокамер, после изучения которых выяснилось, что убийство произошло на глазах у двух 10-летних внучек жертвы. Дети в результате инцидента не пострадали. Известно, что внучки пожаловались деду из-за того, что агрессивный незнакомец на них кричал, поэтому мужчина решил выяснить отношения с дебоширом.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Актриса Театра Наций утонула

При опрокидывании понтона в Царском Селе под Санкт-Петербургом погибла актриса Анастасия Голикова. 28-летняя артистка была задействована в нескольких постановках театра имени Вахтангова и Театра Наций в Москве. Голикова была выпускницей Театрального института имени Щукина. В Царском Селе она вместе с коллегами участвовала в репетиции представления, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Понтон перевернулся накануне при перевозке артистов с одного берега на другой. В результате ЧП погибла одна из участниц театральной труппы, еще трое пострадали. Всего на нем находилось 24 пассажира. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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