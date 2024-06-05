«Об нее тушили окурки»: отец-самбист жестоко убил трехлетнюю дочку в Адыгее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В городе Адыгейске Республики Адыгея отец забил до смерти трехлетнюю дочку. Все тело девочки было синим от систематических побоев. Для убийства мужчина использовал ложку для обуви и шнур от телевизора. Подробности детской трагедии читайте в материале NEWS.ru.

«Вырваны куски кожи»

Мать девочки сдала ее еще новорожденной в детский дом, и только спустя три года семья решила вернуть ребенка. С родными родителями она прожила всего два месяца. 30 мая девочка скончалась.

«На малышке не было живого места. Об нее тушили окурки. На нее выливали кипяток. У нее были вырваны куски кожи. На теле много старых шрамов и гематом», — рассказала KP.RU жительница республики Фатима Кодзоева.

По словам женщины, девочка перед смертью могла быть изнасилована. Эту информацию проверяют следственные органы. Назначены судебные экспертизы. Известно, что ребенок умер в больнице. При этом врачам родители рассказали, что дочка упала с лестницы, поэтому вся с ног до головы покрыта синяками. Следствие считает, что Руслан забил дочь, используя для убийства в том числе ложку для обуви и кабель от телевизора.

«Сердце разрывается просто. В моем окружении нет ни одного человека, которому бы не жаловалась на эту женщину. Крики, ор, постоянные драки. Все слышали. Я лично неоднократно вызывала участкового», — поделилась соседка семьи.

Уголовное разбирательство ведется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Батя-самбист

Хотя соседи и знакомые семьи свидетельствуют, что и мать семейства проявляла агрессию к девочке и двум другим детям, пока фигурантом дела стал только отец.

«Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следкоме.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арестованный Руслан Совмен уже был женат. От первого брака у него трое детей

Бывшая супруга никогда не заявляла на 42-летнего мужчину в полицию. Неизвестно, как он относился к детям от предыдущего брака, но алименты после развода он никогда не платил. Также выяснилось, что Совмен занимался самбо. С новой женой Заирой он снимал квартиру на улице Лермонтова.

Опека отдала на верную смерть

Также прокуратура даст оценку действиям городской службы опеки, которая приняла решение вернуть трехлетнюю малышку жестоким родителям.

«Прокуратура Республики Адыгея взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту смерти малолетнего ребенка. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) матери ребенка, которая не пресекла противоправные действия отца в отношении дочери и не обратилась в правоохранительные органы, а также действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с NEWS.ru отметила, что обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину по факту смерти ребенка. Депутат уточнила, что органы опеки не вправе вмешиваться в дела семьи, но такая ситуация не должна была остаться без внимания.

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