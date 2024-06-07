Убивший мужчину на глазах у внучек пенсионер сдался полиции Подозреваемый в убийстве в Кусковском парке Москвы сам пришел в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве подозреваемый в убийстве пенсионера в Кусковском лесопарке самовольно явился в отделение полиции, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета. 64-летний мужчина признался, что именно он 4 июня устроил поножовщину.

Задержан подозреваемый в совершении убийства на территории Кусковского лесопарка Следователями столичного СК фигурант задержан. Им оказался местный житель 1960 года рождения, — сообщили в СКР.

Ранее Правоохранители изъяли записи видеокамер, после изучения которых выяснилось, что убийство произошло на глазах у двух 10-летних внучек жертвы. Дети в результате инцидента не пострадали. Известно, что внучки пожаловались деду из-за того, что агрессивный незнакомец на них кричал, поэтому мужчина решил выяснить отношения с дебоширом.

Ранее стало известно, что в подъезде многоэтажного дома на месте убийства зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нападавший оставил нарисованное кровью сердце. На какой именно поверхности мужчина оставил рисунок, не уточняется. Известно, что нападавший был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.