В Москве мужчину зарезали на глазах у внучек СК: мужчину убили ударом ножом в сердце в московском парке

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Мужчину убили в парке около 3-й Музейной улицы в Москве ударом ножом в сердце, сообщила пресс-служба столичного главка СК. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области сердца, — следует из заявления.

Правоохранители изъяли записи видеокамер, после изучения которых выяснилось, что убийство произошло на глазах у двух 10-летних внучек жертвы. Дети в результате инцидента не пострадали, их жизням ничего не угрожает, констатировали представители СК.

Ранее житель Москвы ранил двоих человек в подъезде дома на улице Свободы. Перед этим между тремя мужчинами завязался спор, один из участников схватился за нож. Пострадавшие были доставлены в больницу. Агрессора задержали правоохранители.

До этого в городе Выксе Нижегородской области 46-летний мужчина ударил 14-летнего подростка ножом в шею. Уточнялось, что нападавший в момент совершения преступления был пьян, между ними завязался конфликт. Школьника госпитализировали с резаной раной.