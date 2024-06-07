Нарисованное кровью сердце нашли на месте убийства активиста «Зова народа»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подъезде многоэтажного дома на месте убийства зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева нападавший оставил нарисованное кровью сердце, передает Telegram-канал Mash. На какой именно поверхности мужчина оставил рисунок, не уточняется. Известно, что нападавший был влюблен в супругу активиста и преследовал семью последние два месяца.

По данным Mash, злоумышленник проник в подъезд, где жили Еговцевы, представившись курьером. После он закрасил глазок на входной двери и выключил в квартире пары свет, чтобы выманить ее из жилья.

Вышедший из квартиры активист оказал сопротивление, ранив злоумышленника в предплечье. Но сам он получил восемь ударов ножом и скончался от обильной кровопотери.

Минувшим вечером подозреваемый угрожал супруге убитого, но полицейские никак не отреагировали на угрозы. Юрист Илья Русяев предположил, что жалобы жены игнорировали, так как в России нет отдельного закона о сталкинге. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что некоторые формы преследования при этом могут квалифицировать как угроза убийством или причинение вреда здоровью.