Юрист раскрыл, почему игнорировали жалобы жены Еговцева на преследователя Юрист Русяев: в России нет отдельного закона о сталкинге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жалобы жены заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, который был убит в Москве, на преследования игнорировали, так как в России нет отдельного закона о сталкинге, считает юрист Илья Русяев. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что некоторые формы преследования при этом могут квалифицировать как угрозу убийством или причинение вреда здоровью.

Почему на жалобы жены Еговцева о преследовании никто не реагировал? В настоящее время в российском законодательстве отсутствует состав преступления, прямо предусматривающего ответственность за преследование. Однако некоторые формы преследования могут квалифицироваться как угроза убийством или причинение вреда здоровью, — пояснил эксперт.

По словам Русяева, также сталкинг может быть квалифицирован как нарушение неприкосновенности частной жизни или незаконное проникновение в жилище. Игнорирование обращений жены Еговцева юрист связал с недостаточной осведомленностью правоохранителей о степени опасности таких действий.

Необходимо отметить, что в последнее время в России ведется активная работа по криминализации преследования. В Государственную думу неоднократно вносились законопроекты, направленные на установление уголовной ответственности за сталкинг, — заключил Русяев.

Ранее стало известно, что жена Еговцева минувшим вечером обращалась в полицию с просьбой защитить ее от агрессора. Нападавший угрожал ей около подъезда. Спустя несколько часов Еговцева убили на восьмом этаже дома, в котором он проживал с супругой.