Опубликовано видео с места убийства активиста «Зова народа» в Москве Активист Еговцев был убит на восьмом этаже дома, где проживал с супругой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Смерть активиста движения «Зов народа» Антона Еговцева наступила в 02:59 в ночь на 7 июня, сообщает «360». Канал опубликовал в Telegram видео с места убийства общественника в Москве. Мужчина был убит на восьмом этаже дома, в котором проживал с супругой.

Отмечается, что жена погибшего минувшим вечером обращалась в полицию с просьбой защитить ее от агрессора. Нападавший угрожал ей около подъезда. Звонок был зафиксирован в 21:21, а наряд прибыл в 22:49. Ночью в промежутке между 01:00 и 02:00 в полицию обращалась соседка семейства из-за мужчины, который долбился ей в дверь.

Нападавший задержан. Он был ранен ножом в предплечье. Сам Еговцев скончался из-за обильной кровопотери.

Предполагается, что убил общественника 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Он ударил общественника ножом минимум семь раз, но получил отпор, и с ранениями его госпитализировали. Известно, что предполагаемый убийца познакомился с женой Еговцева Екатериной в молодости и тогда же влюбился в нее. Преследовать семейную пару и угрожать он начал два месяца назад.