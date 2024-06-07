SHOT назвал предполагаемого убийцу зампреда движения «Зов народа» SHOT: зампреда движения «Зов народа» Еговцева мог убить тренер по мотокроссу

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Антон Еговцев

Telegram-канал SHOT сообщил, что заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, предположительно, убил 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. По данным канала, он ударил общественника ножом минимум семь раз, но получил отпор, и его с ранениями госпитализировали.

Как пишет канал со ссылкой на мать Матвеева, она провела с сыном ночь в больнице, и он лежал в палате так, будто «ничего вокруг не слышал». Канал также выяснил, что предполагаемый убийца познакомился с женой Еговцева Екатериной в молодости и тогда же влюбился в нее. Согласно данным SHOT, преследовать семейную пару и угрожать он начал два месяца назад.

Telegram-канал «112» сообщил, что Еговцева убили в Московской области. По данным канала, общественника подкараулил в подъезде и зарезал поклонник его супруги. Как пишет «112», ухажер жены Еговцева не раз угрожал ему, в связи с чем было написано несколько заявлений в полицию, но это не остановило мужчину, он продолжил преследовать семейную пару.

В районе Фили-Давыдково в Москве утром 6 июня был застрелен 35-летний бывший скейтбордист Константин Балишанский. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха». Позже появились кадры задержания подозреваемого в убийстве.