Мужчину расстреляли в Москве: что случилось, кто убитый, где стрелок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На западе Москвы человек в черной маске убил мужчину на улице. NEWS.ru рассказывает все, что известно о громком преступлении в столице к этому часу: версии причин убийства, ориентировки на исполнителя, информация о погибшем, реакции ведомств.

Открыл огонь у детской площадки

Известно, что убийца открыл огонь во дворе на детской площадке, а добивал свою жертву на газоне у дороги по улице Алексея Свиридова, рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе. По данным полицейских, предварительно, нападавший стрелял из автомата. Киллер произвел три выстрела. Первый из них был сделан с небольшого расстояния. Пострадавший получил ранение в спину и попытался сбежать. Следующие два выстрела были контрольными и были сделаны в упор.

Момент расстрела на камеру из окна своей квартиры смог снять один из местных жителей.

Мужчина успел скрыться с места убийства во дворах Фили-Давыдково. Сейчас в районе введен план «Перехват». Силовые ведомства распространили ориентировку на подозреваемого: стрелок был одет в одежду темного цвета, на нем также была черная бейсболка. На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

Массовая стрельба?

MSK1.RU пишет со ссылкой на местных жителей, что стрелок с автоматом ходил и беспорядочно стрелял по округе.

«Этот человек с автоматом ходил и беспорядочно стрелял. Дочь с детьми успели убежать», — цитирует издание женщину-очевидицу.

«Сначала четыре выстрела было и через пару секунд еще четыре слышно было. И это я слышала на Кунцевской», — рассказала другая москвичка.

Отдельно сообщалось о спасении женщины с малолетними дочерями. Мать девочек увидела человека в маске с оружием в руках, который бежал им навстречу и стрелял в прохожих. Рядом с женщиной находились ее пятимесячная и девятилетняя дочери.

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за ЧП временно перекрыто движение на участке улицы Алексея Свиридова от владения 17 до дома 7.

Заказное убийство?

ТАСС и Telegram-канал «112» утверждают, что убийство может быть заказным. В правоохранительных органах отмечают, что убитый 1989 года рождения жил в соседнем от места происшествия дворе.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В ГСУ СК России отметили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы, а также изучаются записи камер видеонаблюдения.

Скейтер-сисадмин

Также уже установлена личность 34-летнего погибшего. Известно, что убитый — бывший профессиональный скейтер. В настоящее время он работал сисадмином в московской фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи. По данным Telegram-канала SHOT, убитого зовут Константин Балишанский.

По данным Mash, у жертвы стрелка была погашенная судимость. После ухода из команды Nike SB Россия Константин Балишанский работал в компании своего отца Андрея Балишанского, который возглавляет Mediasystem Group.

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