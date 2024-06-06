Названа возможная причина расстрела человека на улице в Москве «112»: убийство на улице Свиридова в Москве могло быть заказным

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Убийство человека на улице Алексея Свиридова в районе Фили-Давыдково в Москве могло носить заказной характер, пишет Telegram-канал «112». По его данным, преступник выслеживал конкретного человека, выбрал момент и произвел несколько выстрелов.

Стрелок выстрелил жертве в голову и тело, после чего скрылся во дворах. В городе объявлен план «Перехват», по тревоге были подняты дополнительные силы полиции.

По данным московской прокуратуры, убитый мужчина был 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

Как писал Telegram-канал Mash, убийца расстрелял свою жертву, предварительно, из автомата АКС-74У. На место происшествия приехали три машины скорой помощи. На участке улицы Свиридова работают оперативники, движение транспорта там временно перекрыто.

Ранее сообщалось, что местный житель района Фили-Давыдково смог снять на смартфон момент расстрела мужчины на газоне у дороги. Автор видеосъемки за кадром недоумевал из-за того, что мужчина добивает жертву, которая никак не сопротивляется.

Также стало известно, что женщина с малолетними дочерьми чудом спаслись от стрелка на улице Алексея Свиридова. Женщина увидела человека в маске с автоматом в руках, который бежал им навстречу и стрелял в прохожих.