Детей пыряли, убивали ложкой, вкапывали в снег: самые громкие ЧП за сегодня

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В среду, 5 июня, в криминальных сводках российских регионов отметились три истории с покушением родителей на своих детей. В Адыгейске отец отправил дочку на тот свет с кучей синяков, в Верхней Салде мать избежала тюрьмы после попытки сгубить новорожденного сына в сугробе, в Белебее матери грозит 12 лет за попытку угомонить плачущего сына ножом. О подробностях этих громких дел читайте в сборке NEWS.ru.

Трехлетку забили обувной ложкой и шнуром от ТВ

В городе Адыгейске Республики Адыгеи отец забил до смерти трехлетнюю дочку. Все тело девочки было синим от систематических побоев. Известно, что девочка прожила в родной семье лишь два месяца. С рождения она жила в детском доме, куда ее сдала мать.

«На малышке не было живого места. Об нее тушили окурки. На нее выливали кипяток. У нее были вырваны куски кожи. На теле много старых шрамов и гематом», — рассказала жительница республики Фатима Кодзоева.

Девочка перед смертью могла быть изнасилована. Эту информацию проверяют следственные органы. Назначены судебные экспертизы. Известно, что ребенок умер в больнице. При этом врачам родители рассказали, что дочка упала с лестницы, поэтому вся с ног до головы покрыта синяками. Следствие считает, что Руслан забил дочь, используя для убийства в том числе ложку для обуви и кабель от телевизора.

Родила в бане и закопала в снег

Жительницу города Верхняя Салда Свердловской области, которая родила в бане и закопала в снег младенца, признали виновной в покушении на убийство. Суд назначил ей наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы.

Женщина родила мальчика в декабре и решила избавиться от него, но не успела довести задуманное до конца. Известно, что у нее уже есть двое малолетних детей. О покушении на убийство участковому сообщил свекор девушки, владелец бани, где та рожала. Он же вызвал на место врача скорой помощи. В апреле он рассказывал, что им до сих пор не отдали ребенка. Известно, что отец ребенка работает школьным учителем, а женщина скрывала беременность от родственников. В баню она отправилась с жалобами на боли в спине.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ударила ножом в лицо и живот из-за плача

Прокуратура запросила для 22-летней матери из Белебея 12 лет лишения свободы за покушение на полуторагодовалого сына. Осенью молодая мать, будучи в подпитии, ударила плачущего мальчика ножом в лицо и в живот. Ребенок выжил.

«Государственный обвинитель запросил 12 лет лишения свободы женщине, обвиняемой в покушении на убийство малолетнего сына в Белебеевском районе. <...> Ночью в октябре 2023 года женщина после распития спиртных напитков со своими знакомыми разозлилась на плач полуторагодовалого сына, нанесла ему несколько ударов кухонным ножом в область живота и лица и покинула квартиру», — сообщили в прокуратуре.

Разбирательство ведется по статье «Покушение на убийство малолетнего». Известно, что ребенок сейчас проживает с отцом. Свою вину девушка не признает.

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