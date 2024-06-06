Появились новые детали расправы стрелка над жертвой в Давыдково «112»: стрелок начал расправу над жертвой в Давыдково у детской площадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стрелок в московском районе Фили-Давыдково начал расправу над жертвой у детской площадки, информирует «112». По данным Telegram-канала, пострадавший получил ранение в спину и попытался сбежать. Однако стрелок догнал его и добил у подъезда дома № 13 по улице Алексея Свиридова.

Некоторые свидетели утверждают, что преступник вел огонь из автоматического оружия. Первый выстрел, по словам очевидцев, прозвучал около детской площадки.

Ранее стало известно о спасении женщины с малолетними дочерьми. Мать девочек увидела человека в маске с оружием в руках, который бежал им навстречу и стрелял в прохожих. Рядом с женщиной находились ее пятимесячная и девятилетняя дочери. Сообщалось, что жертвой вооруженного нападения стал 35-летний житель столицы. Преступник выстрелил в него минимум четыре раза. После этого он произвел контрольный выстрел в упор.

Очевидец успел снять на смартфон момент расстрела мужчины на газоне у дороги. Автор ролика за кадром возмущался тем, что преступник добивает жертву, которая никак не сопротивляется. Убийца на видео, предположительно, перезаряжал оружие. Затем он подошел к раненому мужчине и сделал контрольные выстрелы.