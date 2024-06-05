Отцеубийца из Ванино: сын забил молотком хабаровчанина и лег спать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Житель Хабаровского края признался в убийстве больного 73-летнего отца. Он рассказал следователям, что забил пенсионера до смерти стулом, табуретом и молотком. Уголовное дело передали в суд. Подробности этой трагедии и другие похожие ЧП — в материале NEWS.ru.

Что рассказали об убийстве в СК

Ванинский межрайонный следственный отдел Управления СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его фигурантом стал 46-летний местный житель, забивший до смерти отца.

В прокуратуре Хабаровского края сообщили, что преступление было совершено 10 января 2024 года в квартире дома на улице Портовая в поселке Ванино. По версии следствия, обвиняемый поссорился с отцом и нанес ему «многочисленные удары стулом, табуретом и иными предметами». В результате мужчина умер на месте. Вскоре предполагаемого убийцу задержали, после чего суд отправил его в СИЗО.

Как заявили в СК, подозреваемый признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направили в суд.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что известно о деталях преступления

Как пишет «КП-Хабаровск», пожилой мужчина плохо передвигался, но «мог своими силами покрыть базовые потребности, например, в гигиене и еде». Чем он болел, не раскрывается.

За пенсионером присматривал сын. Он регулярно приходил к отцу, но между ними периодически возникали конфликты, потому что мужчине «порядком надоели» жалобы родителя на здоровье. В ночь на 11 января, как пишет издание, пожилой человек сказал в сердцах в разгар очередного скандала: «Ну давай, убей меня».

Как отмечается в публикации, сначала мужчина набросился на отца с кулаками. Затем он стал бить его табуретом, металлическим стулом и молотком. Когда пенсионер перестал подавать признаки жизни, сын не стал звонить в скорую, а лег спать в той же квартире. Наутро он понял, что совершил убийство, и вызвал полицию.

Как москвич спрятал тело убитого отца в диване

Накануне Мосгорсуд вынес приговор молодому человеку, который убил отца. Как заявили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, во время семейного праздника (телеканал РЕН ТВ пишет, что трагедия произошла на Новый год) между родственниками возникла ссора, которая переросла в драку. В результате отец мужчины скончался от полученных травм. Молодой человек и его супруга спрятали труп в диван и, забрав все ценное имущество (1,3 млн рублей и документы), уехали из столицы.

По версии следствия, супружеская чета решила похитить деньги у родственника. Они уговорили мужчину отпраздновать вместе с ними Новый год с 31 декабря 2022-го на 1 января 2023 года. Супруги пообещали подарить мужчине путевку на отдых. Они дождались момента, когда он потерял бдительность, находясь под воздействием алкоголя, и напали на него. Сын стал душить отца поясом от халата жены, а затем несколько раз ударил его по голове разными предметами, от чего тот умер.

Фото: t.me/moscowcourts* Московский городской суд провозгласил приговор паре, спрятавшей тело убитого отца в диван

Спрятав труп мужчины, пара вела переписку с родственниками от его имени. Супруги убеждали близких, что он не находится в Москве. Впоследствии тело мужчины обнаружила сестра. После того как она обратилась в полицию, семейную пару задержали. Накануне суд приговорил супругов к 18 и 16 годам колонии по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 4 ст. 158 (кража в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа).

Житель Верхней Пышмы убил отца

26 декабря 2023 года житель Верхней Пышмы Свердловской области набросился с ножом на родителей-пенсионеров. По данным Telegram-канала SHOT, 37-летний безработный напал на отца и мать во время бытовой ссоры. Соседи помогли пострадавшим вызвать скорую. Отец нападавшего получил множественные ранения бедра и груди, в результате чего позже скончался. Мать отправили в реанимацию с ранами поясницы. Обвиняемого задержали, против него завели уголовное дело.

20 апреля 2022 года житель Верхней Пышмы расправился с отцом из-за боязни остаться без автомобиля и прописки. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, молодой человек вместе с друзьями убил родителя, после чего сжег его тело в автомобиле.

Полиция задержала подозреваемых в Перми, где они укрывались на съемной квартире. Впоследствии суд приговорил их к срокам от семи до девяти лет колонии.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тюменский школьник застрелил отца

В октябре 2023 года семиклассник в Тюменской области застрелил 54-летнего отца, пока тот спал. Полицейские задержали 14-летнего подростка, когда он вез труп в лес в машине убитого.

По версии следствия, мальчик дважды выстрелил из ружья в отца. Затем он позвонил другу из 11 класса и попросил его о помощи, чтобы скрыть следы преступления. Подростки завернули тело мужчины в ковер и положили в машину.

Как сообщал Telegram-канал Baza, школьник выстрелил в отца из «Сайги» на почве семейного конфликта.

По данным KP.RU, подросток убил родителя, когда попытался защитить мать. Супруги выпили и поссорились, мужчина обвинил жену в неверности и попытался ее ударить. Как заявил источник издания, школьник застрелил отца на глазах у матери и двоюродного брата, который впоследствии сообщил в полицию о произошедшем.

«Испугавшись, мать предложила завернуть труп в тряпку и вывезти. Мать тоже пьяная была. Племянник заранее позвонил в полицию и сообщил, что сейчас будет проезжать машина, с указанием государственных номеров, а в машине оказался труп», — рассказал собеседник газеты.

Школьник состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а его семья считалась неблагополучной.

Москвич получил пожизненный срок за убийство родителей

В октябре 2023 года суд приговорил к пожизненному лишению свободы 33-летнего жителя Москвы, который зарезал отца и задушил мать из корыстных побуждений, а также сжег их жилище. Мужчину осудили за двойное убийство и умышленное уничтожение имущества (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Трагедия произошла 9 июня 2022 года в загородном доме под Сергиевым Посадом. Как сообщали в СК, мужчина захотел «поскорее вступить в наследство и единолично распорядиться всем имуществом [родителей], приблизительная стоимость которого составляла около 13 млн рублей».

Расправившись с отцом и матерью, москвич попытался совершить поджог. Зайдя в дом, он облил одно из помещений легковоспламеняющейся жидкостью и зажег свечу, предполагая, что вспыхнет пожар. После этого мужчина уехал.

Впоследствии он вернулся на место преступления и обнаружил, что возгорания не произошло. Мужчина повторно облил помещение жидкостью, предназначенной для розжига, и поджег дом.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«На первый взгляд, причина пожара выглядела как неосторожное обращение с огнем. Однако при детальном исследовании тел пенсионеров эксперт обнаружил криминальные следы смерти. Следователь по крупицам собирал доказательства, поскольку наибольшая их часть была уничтожена огнем. Тем ни менее следствию удалось доказать причастность сына потерпевших к двойному убийству», — заявили в СК.

В ходе обыска следователи обнаружили на подошве кроссовок мужчины каплю крови, принадлежавшую одному из погибших. Кроме этого, эксперты изучили видео с камер наблюдения, а также содержимое мобильных устройств.

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