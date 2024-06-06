В Москве на улице расстреляли мужчину Человек в маске расстрелял мужчину в московском районе Фили-Давыдково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Фили-Давыдково человек в маске расстрелял мужчину, передает Telegram-канал Mash. Злоумышленник скрылся во дворах. Уточняется, что покушение произошло на улице Алексея Свиридова — рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе. Полиция ищет преступника. Личность пострадавшего не уточняется, но известно, что ему 35 лет. Факт нападения подтвердили в столичной прокуратуре.

На ул. Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 г.р. с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. На месте работу правоохранительных органов координирует заместитель Дорогомиловского межрайонного прокурора Дмитрий Гуськов, — сообщили в прокуратуре.

Ранее в Москве убили 58-летнего мужчину на глазах у его внуков. ЧП произошло в московском парке «Кусково». Москвич отправился поговорить с незнакомцем, но тот немедленно нанес ему ножевое ранение в область сердца и скрылся в сторону платформы Кусково. По описанию свидетелей, злоумышленнику около 50 лет, он невысокого роста, седоволосый, бородатый, одетый в камуфляж.