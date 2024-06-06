На западе Москвы ввели план «Перехват» после расстрела человека

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На западе Москвы ввели план «Перехват» после того, как неизвестный в черной маске расстрелял человека, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительной информации, нападавший стрелял из автомата.

Киллер произвел три выстрела: первый с небольшого расстояния, следующие два были контрольными — в упор. Кроме того, по данным агентства, совершено заказное убийство. В правоохранительных органах добавили, что убитый 1989 года рождения жил в соседнем с местом происшествия дворе.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного орудия и боеприпасов к нему. В ГСУ СК России отметили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, допрашиваются очевидцы, а также изучаются записи камер видеонаблюдения.

Утром 6 июня стало известно, что в московском районе Фили-Давыдково человек в маске расстрелял мужчину и скрылся во дворах. Уточняется, что покушение произошло рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе. Полиция ищет преступника. Личность пострадавшего не уточняется, но известно, что ему 35 лет. Факт нападения подтвердили в столичной прокуратуре.