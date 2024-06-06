Появилась ориентировка на киллера в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ГУ МВД России по Москве составило ориентировку на мужчину, подозреваемого в убийстве жителя столицы, пишет Telegram-канал «112». Согласно предварительным данным, стрелок был одет в одежду темного цвета, на нем также была черная бейсболка. Правоохранители призвали незамедлительно сообщить о местонахождении злоумышленника и любые значимые для следствия данные.

Очевидцы рассказали, что стрелок открыл огонь у детской площадки. Пострадавший получил ранения в спину и пытался бежать, однако его настигли у подъезда дома № 13 на улице Свиридова. Некоторые утверждают, что у стрелка было автоматическое оружие.

Утром стало известно, что в московском районе Фили-Давыдково человек в маске расстрелял мужчину и скрылся во дворах. Покушение произошло рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе. По данным СМИ, погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский. Он работал системным администратором в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи.

Житель района Фили-Давыдково в Москве снял на смартфон момент расстрела мужчины на газоне у дороги. Автор видеосъемки за кадром недоумевал из-за того, что мужчина добивает жертву, которая никак не сопротивляется. На западе Москвы ввели план «Перехват».