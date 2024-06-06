Стала известна личность жертвы заказного убийства в Москве SHOT: жертвой стрельбы в Москве стал 34-летний сисадмин столичной фирмы

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT опубликовал фото мужчины, ставшего жертвой заказного убийства в Москве. По его данным, погибшим оказался 34-летний Константин Балишанский. Он работал системный администратором в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи.

Кроме того, RT выяснил, что мужчина был известным скейтером и состоял в команде Nike SB. При этом в последнее время он работал в Mediasystem Group, которая занимается видео и мультимедиа оборудованием. Компанией владеет его отец.

Отмечается, что киллера все еще ищут правоохранители. Расправа произошла около дома погибшего. Убийца весь в черном начал стрелять по Балишанскому, когда тот вышел к подъезду. Мужчина пытался убежать, но стрелок его догнал и расстрелял.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео из Москвы, где мужчина в маске открыл стрельбу. На кадрах видно, что на улице Алексея Свиридова стоят две кареты скорой помощи, из которых выходят медики. По данным канала, на месте также работают правоохранители, стрелка пока не задержали.

Утром 6 июня стало известно, что в московском районе Фили-Давыдково человек в маске расстрелял мужчину 1989 года рождения и скрылся во дворах. Уточняется, что покушение произошло рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе. Полиция ищет преступника. Факт нападения с огнестрельным оружием подтвердили в столичной прокуратуре.