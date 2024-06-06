Место расстрела человека в Москве попало на видео

Telegram-канал Baza опубликовал видео с места в Москве, где мужчина в маске открыл стрельбу. На кадрах видно, что на улице Алексея Свиридова стоят две кареты скорой помощи, из которых выходят медики.

По данным канала, на месте также работают правоохранители, стрелка пока не задержали. Авторы канала пишут, что один человек погиб.

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