В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пьяный мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона в поселке Видное в Подмосковье, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Росгвардию. Сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал тревоги о выстрелах и прибыли на место происшествия.

На балконе четвертого этажа многоквартирного дома правоохранители застали мужчину, который стрелял в воздух. Его задержали и передали в полицию. В ходе проверки стало известно, что мужчина был сильно пьян. Оружие было изъято, никто из окружающих не пострадал. В настоящее время ведется расследование по данному случаю.

Ранее неизвестный человек открыл огонь по окнам дома пенсионерки в городе Багратионовске под Калининградом. Женщина, проживающая на улице Железнодорожной, услышала странные звуки в полночь и обнаружила дыру в стекле окна.

Также Telegram-канал Baza сообщал, что предприниматель расстрелял охранника гостиницы «Украина» и уехал на внедорожнике Geländewagen. По данным канала, после задержания выяснилось, что мужчина был пьян и управлял автомобилем без прав.

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