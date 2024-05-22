Неизвестный расстрелял окна пенсионерки в российском регионе Неизвестный обстрелял окно пожилой женщины в Багратионовске

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Неизвестный человек открыл огонь по окнам дома пенсионерки в городе Багратионовске под Калининградом, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Женщина, проживающая на улице Железнодорожной, услышала странные звуки в полночь и обнаружила дыру в стекле окна.

Как указал канал, хотя сама пенсионерка не пострадала, случившееся ее очень испугало. Родственники вызвали полицию, которая сфотографировала поврежденное окно и опросила соседей. На данный момент личность стрелка не определена.

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