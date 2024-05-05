В Петербурге драка из-за женщины закончилась перестрелкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге несколько мужчин подрались из-за женщины, передает «Фонтанка». Отмечается, что конфликт закончился стрельбой, в результате которой троих молодых людей забрали в больницу, двоим из них диагностировали огнестрельные ранения.

Как стало известно изданию, конфликт произошел около девяти вечера в субботу, 4 мая. 26-летний приезжий Саварбек рассказал, что они с женой шли в сторону метро «Девяткино», когда компания мужчин начала оскорблять его супругу. По его словам, терпеть подобное он не стал, и началась драка, в ходе которой он достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

По данным издания, после этого к потасовке подключились другие прохожие и Саварбек уже начал стрелять куда попало, уроженца Ингушетии в итоге доставили в отдел, а затем отвезли в больницу. Отмечается, что также были задержаны трое мужчин 32, 33 и 35 лет. В настоящий момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что предприниматель расстрелял охранника гостиницы «Украина» и уехал на внедорожнике Geländewagen. По данным канала, после задержания выяснилось, что мужчина был пьян и управлял автомобилем без прав.