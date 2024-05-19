Россиянин вооружился пистолетом и гранатой для разборок с ухажером бывшей Житель Новосибирска напал с гранатой на возлюбленного бывшей девушки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Новосибирска вооружился гранатой и пистолетом и отправился на разборки с новым возлюбленным своей бывшей девушки, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, потасовка произошла на улице. Стрельба из оружия разбудила жителей улицы 9-й Гвардейской дивизии.

За окном они увидели мужчину, который бежит за другим. Нападающий обещает больше не стрелять, а защищающийся убегает от него по крышам машин.

Как уточнил канал, мужчина подкараулил бывшую возлюбленную у подъезда. Девушку подвез ее нынешний молодой человек, которого и поджидал обидчик. Пострадавший в полицию обращаться не стал, однако произошедшим уже заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее возле одной из жилых многоэтажек в Кемерово произошла перестрелка с использованием пистолетов и автоматов при участии мигрантов. Перед стрельбой была погоня.

В настоящий момент неизвестно, было оружие охолощенное, боевое или травматическое. Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Участники стрельбы, по данным СМИ, смогли сбежать. Информация о пострадавших не поступала.