«112»: в Подмосковье сталкер зарезал зампреда движения «Зов народа» «112»: зампреда движения «Зов народа» Еговцева зарезал ухажер его супруги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что в Московской области убили зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. По данным канала, общественника подкараулил в подъезде и зарезал поклонник его супруги Екатерины, однако он дал отпор, и нападавшего госпитализировали.

Как пишет «112», ухажер жены Еговцева не раз угрожал ему, в связи с чем было написано несколько заявлений в полицию. По информации канала, это не остановило мужчину, он продолжил преследовать семейную пару. Других подробностей об убийстве общественника пока нет.

В районе Фили-Давыдково в Москве утром 6 июня был застрелен 35-летний бывший скейтбордист Константин Балишанский. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха». Позже появились кадры задержания подозреваемого в убийстве.

Ранее в Зеленогорске в Московской области мужчина набросился с ножом на знакомых во время отдыха на даче. От полученных травм скончалась девушка, еще несколько человек пострадали, сам нападавший тоже погиб. В связи с инцидентом завели уголовное дело о покушении на убийство группы лиц.