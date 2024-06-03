Мужчина зарезал знакомую во время перебранки под Петербургом СК: мужчина напал на людей с ножом и зарезал женщину в Зеленогорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина набросился с ножом на знакомых в Зеленогорске, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу. От полученных травм скончалась девушка, еще несколько человек пострадали, сам нападавший тоже погиб. В связи с инцидентом завели уголовное дело о покушении на убийство группы лиц.

Уточняется, что молодые люди затеяли конфликт на дачном участке. Один из участников взялся за оружие и напал на оппонентов. После покончил с собой.

Курортным межрайонным следственным отделом Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), — уточнили в СК.

Ранее житель Москвы ранил двоих человек в подъезде дома на улице Свободы. Перед этим между тремя мужчинами завязался спор, один из участников схватился за нож. Пострадавшие доставлены в больницу. Агрессора задержали правоохранители. В Тушинской межрайонной прокуратуре устанавливают обстоятельства произошедшего. Мужчину могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).