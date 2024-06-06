Появились первые кадры задержания киллера в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Момент задержания подозреваемого в убийстве жителя Москвы попал на видео, его публикует Telegram-канал SHOT. На кадрах можно заметить, что мужчина лежит на земле в окружении правоохранителей и тяжело дышит. Предполагаемый киллер был ранен.

Очевидцы сообщили, что перед задержанием мужчина выстрелил в полицейских как минимум 15 раз. В районе пересечения Аминьевского шоссе с улицей Нежинской, в трех километрах от места убийства, сейчас можно заметить множество полицейских машин.

Жителя Москвы застрелили утром 6 июня. Человек в маске открыл огонь у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления в районе Фили-Давыдково. До задержания на западе Москвы был объявлен план «Перехват». На месте убийства изъяты гильзы калибра 5,45 мм, предварительно, от АКС-74У «Ксюха».

Убитым оказался 34-летний Константин Балишанский. Его друг Денис Мархасин рассказал, что мужчина хорошо катался на скейтборде и они вместе ездили на соревнования в Барселону. По некоторым данным, Балашанский был одним из лучших скейтбордистов команды Nike SB Россия. За умение кататься в технике switch, когда спортсмен едет в нетипичной для себя зеркальной стойке, он получил прозвище Свич.