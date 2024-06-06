«Профессионал»: друг жертвы московского киллера рассказал о прошлом убитого Друг убитого в Москве Балишанского рассказал, что он был хорошим скейтером

Фото: t.me/moscowproc*

Убитый в Москве 34-летний Константин Балишанский хорошо катался на скейте, рассказал друг погибшего, один из лучших скейтбордистов России Денис Мархасин. По его словам, которые приводит Telegram-канал Mash, они вместе ездили на соревнования в Барселону.

Когда он катался на скейте, он был очень хорошим скейтбордистом, профессиональным. Мы с ним ездили в Барселону на соревнования лет 13 назад, — сказал он.

По данным канала, Балашанский был одним из лучших скейтбордистов команды Nike SB Россия. За умение кататься в технике switch, когда спортсмен едет в нетипичной для себя зеркальной стойке, получил одноименное прозвище Свич.

Утром 6 июня стало известно, что в московском районе Фили-Давыдково человек в маске расстрелял мужчину 1989 года рождения и скрылся во дворах. Уточняется, что покушение произошло рядом со строительной площадкой эстакады через Рублевское шоссе.

Убийца весь в черном начал стрелять по Балишанскому, когда тот вышел к подъезду. Мужчина пытался убежать, но стрелок его догнал и расстрелял. Полиция ищет преступника. Факт нападения с огнестрельным оружием подтвердили в столичной прокуратуре.

Произошедшее успел снять на телефон житель района Фили-Давыдково. Автор видеосъемки за кадром недоумевал из-за того, что мужчина добивает жертву, которая никак не сопротивляется.