«Обманули»: архангельский маньяк о том, как взял на себя два чужих убийства Маньяк Шипилов взял на себя два чужих убийства в обмен на смену колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Серийный насильник и убийца из города Вельска Архангельской области Сергей Шипилов взял на себя два убийства, которых не совершал, в обмен на перевод в другую колонию. Об этом правозащитница и журналистка Ева Меркачева рассказала в подкасте блогера Саши Сулим. Заключенный рассказывал в интервью Меркачевой в 2019 году, что этот процесс был для него сделкой: в обмен его должны были перевести в колонию поближе к родственникам.

Он говорил, что это была сделка. Поскольку сейчас активно раскрываются преступления прошлых лет, <...> к нему приехали и предложили взять на себя два этих убийства. <...> Он согласился в обмен на то, что ее переведут отбывать наказание поближе к дому, к Архангельской области, — рассказывает Меркачева.

Речь шла о преступлениях, совершенных в отношении женщин в 1995 и 1996 годах. При этом жертвы этих преступлений не были изнасилованы, а тело одной из убитых так и не нашли. Тем не менее Шипилова на основе признательных показаний признали виновным и дали еще девять лет колонии к назначенному пожизненному сроку.

Маньяка в итоге обманули. Его не перевели в колонию ближе к родственникам, также ему пришлось выплачивать по 500 тысяч рублей моральной компенсации родственникам убитых женщин.

Он по этому поводу очень интересно высказался: «Вот обманули. Не перевели в другую колонию, еще и иски мне теперь придется выплачивать этим людям, перед которыми я не виноват», — цитирует Меркачева Шипилова.

Шипилов отбывает пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин» в городе Соль-Илецке. В его деле 12 доказанных убийств и девять изнасилований. Основную часть своих преступлений мужчина совершил, уже отбывая наказание по статье об изнасиловании. В колонии он находился на бесконвойном содержании и ездил в Вельске по городу на машине для откачки септика.

Ранее оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Кубарев рассказал в подкасте Саши Сулим, как в 1990-х годах они наняли актрису, чтобы поймать московского маньяка-милиционера Павла Шувалова на «наживку». Подозреваемый тогда клюнул на «приманку», но в итоге так и не решился на преступление.