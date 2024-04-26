Следователи рассказали, как в 90-х ловили маньяка-фетишиста на приманку Маньяка Шувалова в 90-х пытались поймать на «приманку» в образе школьницы

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Петербургского маньяка-милиционера Павла Шувалова в 1990-х годах пытались поймать на «приманку», подослав к нему девушку, похожую на предыдущих жертв. Об этом в интервью журналистке Саше Сулим рассказали силовики, которые вели дело, — начальник отдела по расследованию убийств годах Сергей Шапоров и оперуполномоченный уголовного розыска Андрей Кубарев.

На момент проведения оперативного эксперимента Шувалова подозревали уже в пяти убийствах, хотя позже удалось доказать причастность лишь к трем из них. В эксперименте согласилась поучаствовать 20-летняя актриса театра «Балтийский дом», которую максимально постарались «омолодить», изменив тон кожи. Также ей собрали волосы в пучок и одели в неприметную одежду.

По нашей легенде, она должна быть из другого города, заблудилась. Ей нужно было со станции на станцию переехать. Ее должны были задержать контролеры и отправить в комнату милиции, — рассказал Кубаров.

По словам следователей, Шувалов «клюнул на наживку». Их свидание прошло на следующий день, и за ним следили несколько десятков полицейских в штатском. Во время прогулки Шувалов завел девушку в подъезд с кодовым замком, чего не ожидали оперативники — предыдущих жертв маньяк уводил в лес. В итоге оперативникам пришлось разыграть у подъезда пьяный дебош и отвлечь милиционера, чтобы предотвратить покушение в многоэтажке. Уже после Шувалов повел девушку к лесопарку, но в последний момент попрощался с ней.

Позже на допросах он пояснил, что не стал нападать на девушку, потому что та пришла на свидание в джинсах. Фетишем маньяка были колготки. Этот предмет одежды в порванном виде был на всех его жертвах. В одном из случаев мать погибшей рассказала, что ее дочь никогда не носила такие колготки.

Ранее ангарский маньяк Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийство 86 человек, заявил, что родственники его жертв ошибаются, желая для него смертной казни. По его словам, такая мера наказания может оказаться для него «добрым делом».