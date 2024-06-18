В Чите нашли сумку с расчлененной женщиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бытовую сумку с расчлененной женщиной нашли в одном из домов Черновского района Читы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. По подозрению в убийстве 34-летней женщины задержан ранее судимый местный житель.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции по подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления оперативно задержан ранее судимый житель Черновского района, — говорится в сообщении.

Отмечается, что дома у мужчины провели обыск. Также в ходе допроса подозреваемый признался в совершении преступления. Следователи считают, что 16 июня задержанный познакомился с женщиной и пригласил ее к себе. Дома между ними произошел конфликт, выпивший злоумышленник убил гостью, после чего расчленил тело, спрятал его в сумку и вынес ко входу в подвальное помещение дома.

Ранее жительница Балашихи призналась, что убила и расчленила отца во время семейного ужина из-за его домогательств. По подозрению в убийстве задержана 52-летняя бухгалтер. Родные заверяют, что она совершила преступление в состоянии аффекта. Подозреваемую арестовали на два месяца.