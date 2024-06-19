Принял за любовника и зарезал: в Улан-Удэ зверски убит 17-летний подросток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утром 17 июня в Улан-Удэ нашли тело 17-летнего подростка. Труп лежал в кустах возле автобусной остановки. На записи с камеры видеонаблюдения, сделанной за несколько часов до этого, видно, как молодой парень пытается остановить проезжающие мимо машины, спасаясь от преследования незнакомого мужчины. NEWS.ru разбирался в деталях происшествия.

Что произошло на трассе в Улан-Удэ

Утром 17-летний юноша вышел из дома и собирался ехать на работу, куда устроился совсем недавно, как только сдал школьные выпускные экзамены. Одиннадцатиклассник планировал заглянуть по дороге в учебное заведение, чтобы подписать документы перед вручением аттестата.

Внезапно в районе Волочаевской улицы за ним погнался незнакомый мужчина. СУ СК России по Республике Бурятия обнародовало кадры с камеры видеонаблюдения, сделанные за несколько минут до трагедии. На записи видно, как одетый в белые шорты и футболку подросток бежит вдоль проезжей части и машет рукой проезжающим мимо машинам, пытаясь поймать попутку. Позже в кадре появляется мужчина в брюках и рубашке черного цвета, который бежит следом. Он выбегает за пределы кадра, на этом запись обрывается.

«Возле остановки общественного транспорта мужчина настиг потерпевшего, применил к нему электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом в шею и туловище», — говорится в Telegram-канале Следственного комитета по Республике Бурятия.

Подросток умер на месте от полученных ранений. Коллеги и учителя юноши заметили, что его нет ни на работе, ни в школе, и забили тревогу, после чего начались поиски. Тело с многочисленными колото-резаными ранами нашли через несколько часов возле остановки «Лесобаза» на улице Волочаевской.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Подозреваемого помогли поймать дети

Подозреваемый в кровавой расправе над мальчиком скрылся, однако его удалось вычислить в тот же день благодаря неравнодушным друзьям погибшего. Одна из девушек рассказала изданию bur.aif.ru, что в день происшествия в районном чате появились скриншоты с записей камер видеонаблюдения, на которых можно было разглядеть лицо подозреваемого. Граждан просили сообщить, если они увидят похожего на него человека. Вечером 17 июня девушка стояла в компании друзей возле магазина и увидела, как в помещение заходит человек, напоминавший мужчину с фотографий.

«Мы очень перепугались и решили посмотреть фотороботы (скриншоты кадров с камеры. — NEWS.ru). В том магазине стеклянная дверь, и мы [через нее] его разглядели. Это оказался он. Я написала однокласснице [погибшего], и она связала меня с сотрудниками полиции», — рассказала она.

Когда мужчина вышел из магазина, подростки пошли вслед за ним, хотя для этого им пришлось набраться смелости, добавила собеседница портала. Они решили не упускать подозреваемого из виду, пока не приедет полиция. Вскоре, по словам очевидицы, их заметил местный житель, который, как им показалось, тоже узнал в прохожем человека со скриншотов. Мужчина подошел к подозреваемому, попытавшись его остановить, между ними завязалась драка, а через несколько минут на место прибыл наряд полиции, вспоминает девушка. Подозреваемого задержали, им оказался 29-летний житель Орловской области.

Дети, которые фактически помогли поймать вероятного преступника, заявили, что это был их «гражданский долг» и они не считают себя героями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Зачем мужчина гнался за подростком

На допросе подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах нападения на юношу. Он уточнил, что приехал в Бурятию в начале 2024 года. В Улан-Удэ подозреваемого ждала женщина, с которой он познакомился в соцсетях.

В ночь на 17 июня он приехал на такси к новой подруге, однако та не пустила его на порог, поэтому мужчина ночевал во дворе. Утром он увидел выходящего из дома подростка, который жил по соседству с его новой знакомой. Мужчина принял юношу за любовника девушки и, недолго думая, погнался за ним.

Сейчас следователи проверяют на месте происшествия показания задержанного. Кроме того, вскоре решится вопрос об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в МВД.

Работал грузчиком, мечтал стать психологом

Мать убитого рассказала порталу irk.kp.ru, что сын мечтал стать психологом. После выпускных экзаменов он планировал поступать в университет в Иркутске, а пока подрабатывал грузчиком, поделилась она.

«Выбирали, на какое число купить билеты. Но не успели исполнить его мечту», — сокрушается мать школьника.

Погибший юноша был старшим ребенком в семье, кроме него родители воспитывали 12-летнюю дочь. Мальчик заботился о сестре с матерью, поэтому начал подрабатывать с 16 лет продавцом в нескольких магазинах и отдавал семье бóльшую часть заработка, вспоминает женщина. По ее словам, у сына были проблемы со здоровьем, поэтому он не мог посещать спортивные секции и кружки.

Родители отмечают, что у парня было много друзей, а за месяц до смерти появилась возлюбленная. Они уверены, что он легко поступил бы в университет, потому что был очень целеустремленным.

«Сын рос добрым и отзывчивым мальчиком. Каждому приходил на помощь, никогда не ругался. Наверное, поэтому ему так нравилась психология», — считают родители.

Мать убитого не может смириться с тем фактом, что ее мальчику никто не помог — ни один водитель не остановился, когда тот пытался спастись. Женщина считает, что сын не побежал от преследователя домой, чтобы не подвергать опасности близких.

Друзья и одноклассники погибшего пишут в соцсетях трогательные посты о нем. Юношу называют солнышком, выкладывают фотографии с ним. Участники группы «Инцидент Иркутск» в соцсети «ВКонтакте» бурно обсуждают случай на трассе, многие также поражаются, почему никто из водителей не остановился и не открыл дверь умоляющему о помощи подростку.

Одиннадцатиклассника похоронят в Улан-Удэ 19 июня.

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