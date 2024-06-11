Привязал за шею к бамперу и добил кувалдой: в Ростове муж убил жену

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 10 июня под Ростовом мужчина учинил расправу над женой. NEWS.ru пересказывает подробности хладнокровного убийства и раскрывает причины такой жестокой расправы.

Привязал к бамперу за шею

В поселке Реконструктор Ростовской области 38-летний местный житель жестоко расправился с сожительницей-ровесницей. Тело женщины обнаружили в лесополосе 10 июня. Установлено, что партнер избил ее, привязал к бамперу микроавтобуса «Газель», протащил до лесополосы по асфальту, а затем добил кувалдой.

«В ночь с 9 по 10 июня 2024 года подозреваемый <...> в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, избил свою 38-летнюю сожительницу, после чего привязал ее ноги буксировочным тросом к бамперу автомобиля и протащил по дороге до лесопосадки, расположенной вблизи поселка. Там злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов кувалдой по голове», — сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Известно, что мужчина привязал девушку к бамперу за шею и тащил ее, пока она не задохнется. Свидетелем этой сцены стал сосед, который рассказал об увиденном «КП — Ростов-на-Дону».

«В три часа ночи вышел курить. Услышал крики и увидел какое-то шевеление. Сначала думал, что она бежит за ним. А потом смотрю: он ее тащит через весь поселок! Я до сих пор в шоке», — рассказал мужчина.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ревновали друг друга

Портал DonDay со ссылкой на источник пишет, что у погибшей с сожителем долгое время были напряженные отношения из-за ревности друг к другу. Муж требовал от супруги прекратить общения с бывшим. Та же обвиняла избранника в неверности.

Ночью перед происшествием пара выпивала алкоголь. В ходе застолья старые обиды всплыли наружу и привели к эскалации конфликта.

Дочка проснулась, а мама уже мертва

Известно, что пока мужчина жестоко убивал избранницу, ее дочь в это время спала дома. К утру девочка узнала, что отчим расправился с ее мамой.

«Все это время в доме пары спала двухлетняя дочь женщины от другого мужчины. Когда девочка проснулась, мама уже была мертва. Общих детей с подозреваемым у погибшей не было, но у нее еще есть старший сын, который проживает с бабушкой», — рассказал источник DonDay.

Подруга погибшей рассказала aif.ru, что девочку забрал к себе родной отец. Также у нее есть 21-летний родной брат. По словам подруги, про нового партнера убитой никто никогда в поселке ничего хорошего не говорил. Вместе они прожили меньше года.

«С бывшим мужем она разошлась. Где этого сожителя взяла, непонятно, переехала к нему в Реконструктор. Они меньше года прожили вместе. Ничего хорошего про него никто не говорил. Вроде как любил выпить, руки распускал, очень ревнивый. Жалко, такая ужасная смерть», — заключила девушка.

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