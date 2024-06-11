Мужчина привязал женщину к бамперу и протащил до леса, где убил кувалдой Под Ростовом мужчина протащил партнершу на машине по асфальту и добил кувалдой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Реконструктор Ростовской области 38-летний местный мужчина жестоко расправился с сожительницей-ровесницей, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета региона. Тело женщины обнаружили в лесополосе 10 июня. Установлено, что партнер избил ее, привязал к бамперу автомобиля, протащил до лесополосы по асфальту, а затем добил кувалдой.

В ночь с 9 по 10 июня 2024 года подозреваемый <...> в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, избил свою 38-летнюю сожительницу, после чего привязал ее ноги буксировочным тросом к бамперу автомобиля и протащил по дороге до лесопосадки, расположенной вблизи поселка. Там злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов кувалдой по голове, — сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемый задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью.

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