Мужчина избил жену при ребенке и посетителях в подмосковном ТЦ Мужчина напал на жену при ребенке в ТЦ в подмосковном Серпухове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В одном из торговых центров в подмосковном Серпухове мужчина избил свою жену на глазах у ребенка и посетителей, сообщает Telegram-канал «112». По версии канала, оба родителя были пьяны. Их привлекли к административной ответственности.

По информации канала, против мужчины могут возбудить уголовное дело по статье о хулиганстве, тогда ему будет грозить лишение свободы. Это дело под свой контроль взяла прокуратура.

Ранее сообщалось, что мужчина уже год преследует 22-летнюю бывшую возлюбленную в Приморье и кусает ее за руки, чтобы не дать работать массажистом. Мать девушки утверждает, что мужчина избивает ее дочь.

Жительница Владивостока год назад рассталась с бойфрендом из-за того, что он поднимал на нее руку. С тех пор молодой человек преследует девушку. Несколько дней назад она подверглась очередному нападению. Пострадавшая рассказала, что бывший возлюбленный пришел на день рождения к их общей знакомой и швырнул ее на шкаф со стеклянными дверцами.