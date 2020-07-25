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В Курской области разбился легкомоторный самолёт

19:50, 25 июля 2020
Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура/epp.genproc.gov.ru

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в Курской области потерпел крушение легкомоторный самолёт.

Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полётов,цитируетсообщение РИА Новости.

В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре добавили, что расследование проходит под её контролем.

Отмечается, что самолёт разбился в субботу, 25 июля, в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ, пилот погиб. На место происшествия выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев.

Как писал NEWS.ru, легкомоторный частный самолёт Як-12А совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое Море на озере Байкал. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей. На борту находились три пассажира и пилот, все они выжили. Воздушное судно вытащили из воды при помощи автомобиля «КамАЗ».

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