В Курской области разбился легкомоторный самолёт

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что в Курской области потерпел крушение легкомоторный самолёт.
Курской транспортной прокуратуре поручено провести проверку законодательства о безопасности полётов, — цитируетсообщение РИА Новости.
В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре добавили, что расследование проходит под её контролем.
Отмечается, что самолёт разбился в субботу, 25 июля, в Пристенском районе Курской области при выполнении сельхозработ, пилот погиб. На место происшествия выехал Курский транспортный прокурор Константин Толмачев.
Как писал NEWS.ru, легкомоторный частный самолёт Як-12А совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое Море на озере Байкал. Причиной ЧП стал отказ одного из двигателей. На борту находились три пассажира и пилот, все они выжили. Воздушное судно вытащили из воды при помощи автомобиля «КамАЗ».