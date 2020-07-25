В Курской области разбился легкомоторный самолёт

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Выпускник костромской школы № 30 набрал 400 баллов на едином госэкзамене (ЕГЭ), сдав информатику, профильную математику, физику и русский язык на высший балл. Его максимальный результат стал пятым в истории российского ЕГЭ.

Выпускник костромской школы № 30 набрал на ЕГЭ 400 баллов по четырём предметам: информатике, русскому языку, профильной математике, физике — максимум возможного! Рекорд юноши — редкое явление. Костромской выпускник стал...